POL-WAF: Beckum. Zusammenstoß zweier Pkw

Warendorf (ots) - Zwei Autofahrer sind am Dienstag (09.07.20224, 14.45 Uhr) bei einem Auffahrunfall in Telgte leicht verletzt worden. Ein 42-jähriger Mann aus Ostbevern fuhr in seinem Pkw auf der B 51 aus Richtung Telgte kommend in Richtung Ostbevern. Als er wegen eines abbiegenden Traktors abbremste, fuhr ihm eine 50-jährige Frau aus Glandorf auf. Diese war in derselben Richtung unterwegs. Beide wurden leicht verletzt ...

