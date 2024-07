LPI-GTH: Pkw auf unbekannte Weise geöffnet

Ernstroda (ots) - Seit heute Nacht bat die Polizei um Mithilfe bei der Suche nach einen vermissten 79-Jährigen in Ernstroda. Dieser konnte in den frühen Morgenstunden wohlbehalten aufgefunden werden. Die rechtlichen Voraussetzungen für die Veröffentlichung der personenbezogenen Daten liegen nicht mehr vor. Diese dürfen nicht mehr verwendet werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha ...

