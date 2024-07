LPI-G: Unfall im Bereich Busbahnhof

Altenburg (ots) - Altenburg: Gegen 23:45 Uhr meldete gestern (22.07.2024) ein Zeuge der Polizei, in der Pohlhofgasse in Altenburg, direkt beim dortigen Spielplatz einen brennenden Mülleimer bemerkt zu haben. Daraufhin rückten Feuerwehr und Polizei zum Einsatzort aus. Zum Glück konnten die Flammen schnell gelöscht werden, sodass ein Ausbreiten unmöglich war. Warum der Müllbehälter in Brand geriet, ist unklar. Die ...

