LPI-G: Unfall in Mohlsdorf-Teichwolframsdorf

Gera (ots) - Gera: Zwei Fahrzeuge kollidierten am gestrigen Nachmittag (22.07.2024), gegen 16:45 Uhr in der Ronneburger Straße in Gera, woraufhin Rettungsdienst und Polizei ausrückten. Vor Ort wurde bekannt, dass der Seat (Fahrerin 55) und der Pkw Maruti Alto (Fahrerin 24) frontal zusammenstießen. Die 24-Jährige wurde dabei leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Geraer Polizei nahm die ...

