Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unachtsamer Fußgänger

Waltershausen (ots)

Viel Glück zu seinem 21. Geburtstag hatte am Samstag ein junger Mann. Gegen 11 Uhr lief dieser auf dem Fußweg in der Ortsstraße und wollte im Bereich der Skaterbahn die Straße zum Bahnhof queren. Ohne auf den Verkehr zu schauen und mit Kopfhörern im Ohr schlängelte er sich durch die Absperrungen und betrat die Fahrbahn. Eine 34-jährige Fahrzeugführerin, welche stadtauswärts in Richtung Schnepfenthal fuhr, konnte trotz Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Das Geburtstagskind verletzte sich hierbei leicht und wurde anschließend in ein Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.(ak)

