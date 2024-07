Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Einbrüche in zwei Schulen sowie einen Kindergarten

Unbekannte Täter entwenden Bargeld

Emmerich am Rhein (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch (3. Juli 2024) und Donnerstag (4. Juli 2024) kam es in Emmerich zu zwei Einbrüchen in Schulen sowie zu einem Einbruch in einen Kindergarten. Ob die drei Taten in einem Zusammenhang stehen, ist Teil der aktuell laufenden polizeilichen Ermittlungen. Nachfolgend bekommen Sie weitere Informationen zu den drei Einbrüchen.

Im Zeitraum von Mittwoch (3. Juli 2024), 18:30 Uhr und Donnerstag (4. Juli 2024), 06:40 Uhr kam es an der Seminarstraße in Emmerich-Elten zu einem Einbruch in eine Grundschule. Dabei beschädigten ein oder mehrere Täter eine Tür und drangen so in die Räumlichkeiten der Schule ein. Diese durchsuchten Sie, beschädigten weitere Türen und entwendeten einen mittleren zweistelligen Bargeldbetrag sowie einen Tresor mit einer unbekannten Menge an Bargeld.

In Emmerich-Hüthum kam es im Zeitraum von Mittwoch (3. Juli 2024), 19:15 Uhr und Donnerstag (4. Juli 2024), 06:45 Uhr an der Georgstraße zu einem Einbruch. Dort gelangten unbekannte Täter über ein Fenster ins Schulgebäude und durchsuchten dieses. Es wurde ein niedrig zweistelliger Bargeldbetrag entwendet, bevor sich die Täter von der Örtlichkeit entfernten.

Zu einem Einbruch in einen Kindergarten an der Emmericherstraße in Emmerich-Elten kam es zwischen Mittwoch (3. Juli 2024), 17:00 Uhr und Donnerstag (4. Juli 2024), 07:30 Uhr. Dabei beschädigen unbekannte Täter ein Fenster und drangen so in die Räumlichkeiten des Kindergartens ein. Diese durchsuchten Sie, entwendeten aus einer Geldkassette einen niedrigen dreistelligen Betrag an Bargeld und entfernten sich dann von der Örtlichkeit.

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen und nimmt Hinweise bei der Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (pp)

