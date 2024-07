Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Abgestellter Pkw: Mitsubishi auf Parkplatz beschädigt

Emmerich am Rhein (ots)

Am Samstag (29. Juni 2024) kam es zwischen 09:30 Uhr und 12:00 Uhr an der Mennonitenstraße in Emmerich zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmenden, ein abgestellter grauer Mitsubishi ASX im Bereich der Beifahrertür beschädigt. Aufgrund der Beschädigungen geht die Polizei zum aktuellen Zeitpunkt davon aus, dass ein anderes Fahrzeug mit dem abgestellten Mitsubishi, welcher auf eine 76-jährige Frau aus Emmerich zugelassen ist, zusammenstieß und sich der Verkehrsteilnehmende von der Örtlichkeit entfernte.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Emmerich unter 02822 7830. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell