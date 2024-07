Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Zigarettenautomat beschädigt

Täter entwenden unbekannte Menge an Tabakwaren

Bedburg-Hau-Hau (ots)

Am Dienstag (2. Juli 2024) bekam die Kreispolizeibehörde Kleve durch einen aufmerksamen Bürger den Hinweis auf einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten. Die eingesetzten Beamtinnen und Beamten fuhren zur Horionstraße nach Bedburg-Hau und stellte dort, auf der rechten Straßenseite in Fahrtrichtung Hasselt, den beschädigten Zigarettenautomaten fest. Der oder die Täter entwendeten aus dem Inneren des Automaten eine unbekannte Menge an Tabakwaren.

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell