POL-PDMY: Diebstahl von Kupferkabel

Mayen, Lendstraße (OT Alzheim) (ots) - Eine 24-jährige Frau aus Mayen ging am 04.09.2023, gegen 14:00 h mit ihrem Mischlingshund in der Lendstraße und den angrenzenden Feldwegen in Alzheim spazieren. Der Hund wurde an der Leine geführt. In der Nähe der Unterführung zur B 262 näherte sich von hinter ein Motocrossfahrer mit einem dunklen Helm und einer ...

mehr