POL-PDMY: Es geht um die Verkehrssicherheit...

Verkehrssicherheit ist eine Kernaufgabe der Polizei. Und dabei geht es um weit mehr als um die Vermeidung von Verkehrsunfällen. In dem Bemühen um eine höhere Sicherheit auf unseren Straßen führte die Polizeiinspektion Mayen gezielte Kontrollen und präventive Maßnahmen durch.

"Neben den Kontrollmaßnahmen ist uns gerade der unmittelbare Kontakt zu den Verkehrsteilnehmern sehr wichtig. Autofahrer, Motorradfahrer, Fahrradfahrer und Fußgänger wollen wir erreichen." So der Leiter der Polizeiinspektion Mayen, EPHK Lothar Rink.

Bei bestem Sommerwetter suchten die Polizeikräfte am vergangenen Sonntag die Fahrradwege in Monreal und Mertloch auf. Erwartungsgemäß traf man dort auf sehr viele Fahrradfahrer in jedem Alter. Unterwegs mit E-Bikes und mit "herkömmlichen" Fahrrädern. In vielen Gesprächen wurde der Verkehrssicherheitsgedanke ausgetauscht. Gut sichtbare Kleidung, Fahrradhelm und das richtige Fahrverhalten... das waren die Hauptthemen bei den Begegnungen und Gesprächen.

Auf der B258 zwischen Mayen und Kürrenberg wurde eine Kontrollstelle eingerichtet um sich hier den Motorrad- und PKW-Fahrern anzunehmen. Insgesamt kontrollierte man 28 PKWs und 34 Motorräder. Dabei mussten 15 Verwarnungen und 9 Mängelberichte erfasst werden.

Um einer der Hauptunfallursachen auf unseren Straßen ging es schwerpunktmäßig am vergangenen Montag. Von 09:00 Uhr bis 13:15 Uhr fand auf der L117 zwischen Ochtendung und Plaidt eine Radarkontrolle statt. Insgesamt durchfuhren in dieser Zeit 1005 Fahrzeuge die Kontrolle. Dabei kam es zu 181 Verstößen. Die massivste Geschwindigkeitsübertretung lag bei 111 km/h bei erlaubten 70 km/h.

Bei einer mobilen Geschwindigkeitskontrolle wurde ein PKW-Fahrer festgestellt und angehalten, der die zulässige Geschwindigkeit in einer Ortschaft um 25 km/h überschritt. Darüber hinaus wurden zwei Handyverstöße am Steuer geahndet. Bei einer Überwachung der der Ampel an der Einmündung Uferstraße/Habsburgring (Mayen) überfuhr erfreulicherweise KEIN Fahrzeugführer das "Rotlicht".

Solche Kontrollen finden natürlich im täglichen Dienst statt, werden aber auch immer wieder schwerpunktmäßig Gegenstand gezielter Kontrollmaßnahmen sein. Dabei geht es nicht darum, möglichst viele Verkehrsverstöße zu ahnden. Vielmehr geht es um die Sicherheit auf den Straßen, der Sicherheit all derer, die am Straßenverkehr teilnehmen, Senioren, Junge Fahrer und Kinder. Jeder sollte möglichst sicher unterwegs sein können... dafür wird auch die Polizei Mayen ihr Möglichstes tun.

