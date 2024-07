POL-KLE: Kevelaer - Schwerer Diebstahl: Unbekannte Täter entwenden Kupferfallrohr

Emmerich (ots) - Am Freitag (28. Juni 2024) wurde in Emmerich, vom Schotterparkplatz an der Mennonitenstraße, ein weißer Kai Ceed/CD mit Kennzeichen aus Essen (E-....) gestohlen. Der Besitzer, ein 59-jähriger Mann aus Emmerich, hatte das Fahrzeug gegen 15:15 Uhr dort verschlossen abgestellt. Nach der Rückkehr gegen 16:40 Uhr stellte er fest, dass das Fahrzeug nicht mehr dort stand. Das ermittelnde Kriminalkommissariat ...

mehr