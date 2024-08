Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.08.2024 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen: Berauscht und ohne Fahrerlaubnis Auto gefahren

Ein 42-Jähriger setzte sich am Montagabend hinter das Steuer eines Autos, obwohl er keine Fahrerlaubnis besitzt und berauscht war. Der Mann fuhr gegen 19.30 Uhr mit seinem Peugeot auf der Straße "Am Ring" in Buchen, als er von Polizeibeamten angehalten wurde. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer vermutlich berauscht durch Drogen ist und keine Fahrerlaubnis besitzt. Ein Drogentest verlief positiv auf THC. Für den 48-Jährigen ging es in Begleitung der Polizeibeamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Er muss sich nun wegen dem Fahren unter Alkoholeinfluss und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Aglasterhausen: Unfall verursacht und geflohen

Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person an einem Seat Cupra Formentor am vergangenen Donnerstagnachmittag in Aglasterhausen und flüchtete anschließend. Zwischen 15.45 Uhr und 16.15 Uhr stand der Wagen ordnungsgemäß auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes in der Straße "Im oberen Tal". Innerhalb dieses Zeitraums kollidierte der unbekannte Fahrzeugführer mit dem Pkw. Nach dem Unfall fuhr er von der Unfallstelle davon, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern oder die Polizei zu informieren. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

Obrigheim: Milchautomat aufgebrochen- Zeugen gesucht

Unbekannte brachen in der Nacht von Montag auf Dienstag einen Milchautomaten in Obrigheim auf. Zwischen 20 Uhr und 6 Uhr begaben sich die Täter zu dem Automaten in der Langenrainstraße und öffneten diesen gewaltsam, um an das Wechselgeld zu gelangen. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090, zu melden.

