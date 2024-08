Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.08.2024 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Bad Mergentheim: Berauscht mit dem Roller unterwegs

Nachdem ein 37-Jähriger in der Nacht auf Donnerstag bei einer Verkehrskontrolle deutliche Anzeichen auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung aufwies, muss er nun mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen. Gegen 23.30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte den Rollerfahrer im Bereich der Edelfinger Straße. Da der Verdacht bestand, dass der Fahrer vor kurzem Drogen konsumiert hatte, wurde ein Urintest durchgeführt. Dieser reagierte positiv auf THC. Der Mann musste die Beamten daraufhin zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten.

Bad Mergentheim: Ohne Führerschein und mit Drogen im Blut unterwegs

Ohne Führerschein aber unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln war ein 37-jähriger Autofahrer am Mittwochmorgen in Bad Mergentheim unterwegs. Der Mann war mit seinem Pkw gegen 8.45 in der Herrenwiesenstraße unterwegs und konnte hierbei von einer Streife beobachtet werden. Da den Polizeibeamten bekannt war, dass der 37-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, wurde er angehalten und kontrolliert. Hierbei konnten deutliche Anzeichen für eine Drogenbeeinflussung festgestellt werden. Da ein daraufhin durchgeführter Urintest positiv auf THC ausfiel, mussten die Beamten den Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Er hat nun mit mehreren Anzeigen zu rechnen.

