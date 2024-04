Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Lonsee - Betrunken Unfall verursacht

Ulm (ots)

Am Freitag, gegen 21.15 Uhr, befuhr ein 34-Jähriger mit seinem Renault die Holzkircher Straße und wollte in die Landstraße Richtung Westerstetten abbiegen. Hierbei übersah er einen Audi, der in Richtung Lonsee unterwegs war. Direkt nach dem Unfall stiegen aus dem Audi drei Personen aus und flüchteten in unterschiedliche Richtungen. Die hinzugerufene Polizei nahm diesbezüglich die Ermittlungen auf und beschlagnahmte den Audi. Bei dem Unfallverursacher konnten die Beamten Alkoholgeruch feststellen, weshalb eine Blutentnahme bei ihm angeordnet und sein Führerschein einbehalten wurde. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Ulm-Mitte unter Tel. 0731/188-0 zu melden.

++++++++++++++++++++++++++++768934

