POL-UL: (GP) Göppingen - Von Fahrbahn abgekommen

Sachschaden und drei verletzte Personen bei Verkehrsunfall am Freitag

Ulm (ots)

Gegen 14.30 Uhr befuhr ein 30-jähriger Mann mit seinem Mercedes die B10 von Uhingen kommend in Richtung Göppingen. In der Linkskurve zwischen den Anschlussstellen Faurndau und Göppingen-Zentrum-West kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Grund hierfür dürfte nicht angepasste Geschwindigkeit in Kombination mit abgefahrenen Reifen gewesen sein. Bei dem Unfall wurde sowohl der Fahrer als auch seine 23-jährige Beifahrerin und ein 8 Monate altes Baby leicht verletzt. Die drei Verletzten wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. An dem Auto entstand ein Sachschaden von ca. 3.000 Euro. Zudem musste es von einem Abschleppdienst abgeschleppt werden.

