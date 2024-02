Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 28.02.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++ Scheibe eingeschlagen, versuchter Diebstahl aus Pkw ++ Fahren ohne Pflichtversicherung++Fahrzeugbrand auch durch Passanten gelöscht ++

Leer - Scheibe eingeschlagen, versuchter Diebstahl aus Pkw

Am 23.02.2024 zwischen 02:30 Uhr und 12:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Schwimmbades im Hermann-Lange-Ring in Leer zu einem versuchten Diebstahl aus einem Pkw. Die Täterschaft zerstörte eine Seitenscheibe des Fahrzeugs und hatte somit teilweise Zugriff auf den Innenraum des Fahrzeugs. Diebesgut konnte nach bisherigem Ermittlungsstand nicht erlangt werden. Die Polizei bittet mögliche Zeugen des Sachverhaltes, Kontakt mit der zuständigen Dienststelle aufzunehmen.

Emden - Fahren ohne Pflichtversicherung

Am 27.02.2024 gegen 16:00 Uhr führten Beamte der Emder Polizei eine Verkehrskontrolle in der Straße "Am Delft" durch. Im Zuge dieser Kontrolle stellten die Beamten dann fest, dass der durch einen 21-Jährigen geführte Pkw nicht versichert war. Die Beamten leiteten daraufhin ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein. Auch der 83-jährige Halter des Pkw muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten. Das Fahrzeug durfte im Anschluss an die Kontrolle nicht weiter geführt werden.

Moormerland- Fahrzeugbrand auch durch Passanten gelöscht

Am 27.02.2024 gegen 08:20 Uhr erhielten Beamte der Polizeistation Moormerland eine Meldung wegen eines brennenden Pkw in der Osterstraße. Zuvor war eine 58-Jährige aus Ihlow mit dem Pkw auf der BAB 31 unterwegs gewesen, als sie während der Fahrt eine übermäßige Rauchentwicklung aus dem Auspuff feststellte. Sie hielt schließlich in der Osterstraße und sah Flammen am Unterbau des Fahrzeuges. Noch bevor die alarmierten Kräfte von Feuerwehr und Polizei eintreffen konnten, kamen der Dame weitere Verkehrsteilnehmer zur Hilfe und nahmen erste Löscharbeiten mit Feuerlöschern vor. Die eintreffende Feuerwehr übernahm die abschließende Löschung sowie die Sicherung des Fahrzeugs. Die Polizei betrieb Brandermittlungen am Einsatzort.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell