Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.08.2024

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Person in Wohnung überfallen - Tatverdächtiger festgenommen

Ein 29-jähriger Mann steht im Verdacht, gemeinsam mit drei weiteren bislang Unbekannten am Freitag, 9. August 2024, in eine Wohnung in der Heilbronner Schulgasse eingedrungen zu sein und dort einen 30-Jährigen mit einem Messer bedroht zu haben. In der Wohnung sollen der 29-Jährige und seine männlichen Komplizen die Schränke und Kommoden durchsucht haben. Verletzt wurde niemand. Wir berichteten am 12. August 2024. (Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5842105)

Im Rahmen der Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heilbronn konnte der 29-Jährige Tatverdächtige identifiziert werden. Die Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragte hierauf einen Haftbefehl, welcher durch einen Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Heilbronn erlassen wurde. Am Montagabend des 19. August 2024 konnte der Tatverdächtige in der Heilbronner Innenstadt von Polizeibeamten des Polizeireviers Heilbronn vorläufig festgenommen werden. Bei der Festnahme konnten zudem Beweismittel, die auf einen gewerbsmäßigen Handel mit Betäubungsmittel hindeuten, aufgefunden und beschlagnahmt werden.

Der 29-jährige Tatverdächtige wurde am Dienstag, den 20. August 2024, einem Haftrichter beim Amtsgerichts Heilbronn vorgeführt, welcher den Haftbefehl in Vollzug setzte. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die Angaben zu der Tat oder den unbekannten Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 104-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell