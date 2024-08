LPI-EF: Trunkenheit im Straßenverkehr

Sömmerda (ots) - Zwei Männer aus Sömmerda wandten sich gestern an die Polizei und zeigten an, dass Unbekannte ihre Kennzeichentafeln gestohlen hatten. Die Diebe machten sich an zwei abgestellten Anhängern zu schaffen und stahlen die Kennzeichentafeln. Der entstandene Schaden wird auf etwa 60 Euro geschätzt. (DS) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Pressestelle Telefon: 0361 ...

