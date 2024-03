Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Lagerfeuer beschädigt Grillhütte

Rommerskirchen (ots)

Ein Lagerfeuer auf einem Bolzplatz an der Broichstraße in Evinghoven hat am Sonntagmorgen (24.03.), gegen 07:30 Uhr, einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst.

Nach ersten Erkenntnissen hatten Unbekannte ein Lagerfeuer unter dem Dach einer offenen Grillhütte angezündet. Aus bislang unbekannten Gründen griffen die Flammen auf eine der hölzernen Seitenwände über und versengten Teile der Hütte.

Beim Eintreffen von Feuerwehr und Polizei konnten die Verursacher nicht mehr angetroffen werden. Die Ermittler prüfen nun einen Zusammenhang mit einem vor Ort aufgefunden grünen Wurfzelt, dessen Besitzer bislang ebenfalls unbekannt ist.

Zeugen, die entsprechende Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 11 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell