Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrüche im Rhein-Kreis Neuss

Meerbusch - Kaarst - Neuss - Grevenbroich (ots)

In den vergangenen Tagen kam es im Kreisgebiet zu mehreren Einbrüchen und Einbruchversuchen.

Meerbusch

Am Samstag (23.03.), zwischen 15:30 und 17:15 Uhr, brachen Unbekannte in eine Wohnung auf der Alten Poststraße in Meerbusch ein. Nachdem sie die Balkontür und ein Fenster aufgehebelt hatten, durchsuchten sie die Wohnung nach Wertgegenständen und flüchteten nach ersten Erkenntnissen insbesondere mit elektronischen Geräten sowie persönlichen Gegenständen.

Kaarst

In Kaarst auf der Straße "Am Dreieck" erbeuteten Einbrecher im Zeitraum von Freitag (22.02.), 14:00 Uhr bis Samstag (23.03.), 21:30 Uhr, Schmuck und Bargeld. Sie waren zuvor durch Aufhebeln eines Fensters in die Wohnung gelangt.

Neuss

In Neuss blieb es am Samstag (23.03.), zwischen 08:15 und 17:00 Uhr, auf der Römerstraße bei einem Einbruchversuch in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Die Bewohnerin musste bei ihrer Rückkehr mehrere Hebelmarken sowie einen verbogenen Türrahmen feststellen. Eine Zeugin hatte im Treppenhaus des Wohngebäudes einen Mann mit afrikanischem Erscheinungsbild sowie eine ca. 30 Jahre alte Frau beobachten können. Der Mann trug kurzes, schwarzes Haar und war mit einer Jacke und einer Jeans bekleidet. Die Frau hatte schulterlanges Haar und trug eine pinke Jacke sowie eine Jeans. Beide verließen nach Angaben der Zeugin bei Erblicken fluchtartig das Mehrfamilienhaus. Ob sie mit der Tat in Verbindung gebracht werden können, ist Bestandteil der Ermittlungen.

Am selbigen Tag gelang es Dieben, zwischen 19:30 und 20:00 Uhr, in ein Einfamilienhaus auf der Reichenspergerstraße einzusteigen, indem sie die Balkontür gewaltsam öffneten. Gestohlen wurde nach derzeitigem Erkenntnisstand Bargeld und persönliche Dokumente.

Grevenbroich

In Grevenbroich kam es bereits am Donnerstag (21.03.), zwischen 14:00 und 21:15 Uhr, zu einem Einbruch in eine Wohnung auf der Unterstraße. Als die Bewohnerin zu ihrer Wohnanschrift zurückkehrte, musste sie die beschädigte und lediglich angelehnte Wohnungstür feststellen. Ihre Wohnung war nach Wertgegenständen durchsucht worden. Ob die Einbrecher Beute machten, ist Bestandteil der Ermittlungen.

Zu einem Einbruchversuch kam es am Freitag (22.03.), zwischen 17:40 und 20:15 Uhr, auf der Gerhart-Hauptmann-Straße in Grevenbroich. Die Bewohner stellten neben Hebelspuren an ihrem Fenster auch einen Gartenhandschuh fest, der über einen Bewegungsmelder gestülpt worden war.

Das Kriminalkommissariat 14 hat in allen Fällen die Ermittlungen übernommen. Es werden Zeugen gesucht. Personen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02131 3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss berät Eigentümer und Mieter kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Vielfach lassen sich Einbrüche durch technische Sicherungsmaßnahmen wirkungsvoll verhindern. Es werden auch Tipps zum sicherheitsbewussten Verhalten gegeben, sodass es auch mit einfachen Mitteln möglich ist, Ihr Haus oder Ihre Wohnung in Abwesenheit bewohnt aussehen zu lassen. Auf diesem Wege können Sie das Einbruchrisiko senken. Interessenten werden ebenfalls gebeten, sich bei der Telefonnummer 02131 3000 zu melden.

