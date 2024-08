LPI-EF: Einbruch bei Freiwilliger Feuerwehr

Erfurt (ots) - Zwei Fahrrad-Akkus im Wert von etwa 1.100 Euro waren die Ausbeute eines Diebstahls am Donnerstagabend in Erfurt. Gegen 23:45 Uhr machte sich ein Unbekannter an zwei in einem Innenhof abgestellten E-Bikes in der Altstadt zu schaffen. Mit Gewalt brach der Täter die Akkus aus ihrer Halterung und verursachte dabei Sachschaden. Hinzugerufene Polizisten sicherten Spuren des Täters und nahmen eine Strafanzeige auf. (DS) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

