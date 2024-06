POL-VIE: Streifenwagen auf Einsatzfahrt kollidiert mit einem PKW

Viersen-Ummer (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat mindestens eine unbekannte Person in einen Kiosk an der Junkershütte in Viersen-Ummer eingebrochen. Ergebnis der bisherigen polizeilichen Ermittlungen ist, dass gegen 4 Uhr in der Nacht ein weißer Transporter mit dem Heck zum Kiosk stand mit einem Mann daneben, der schwarz gekleidet und etwa 1,85 Meter ...

