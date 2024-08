Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.08.2024 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Gartenhütten beschädigt

Unbekannte machten sich in der Nacht auf Donnerstag an mindestens drei Gartenhütten in Öhringen zu schaffen. Der oder die Täter sorgten an den Hütten in der Straße "Am Ochsensee" für Schäden in unbekannter Höhe. Ob etwas entwendet wurde ist bislang ebenfalls noch nicht bekannt. Weitere Geschädigte oder Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

Künzelsau: 3.000 Euro Schaden nach Unfallflucht

Eine blonde Frau, die mit einem weißen Kleinwagen unterwegs war, beschädigte am Donnerstagmorgen in Künzelsau einen geparkten BMW beim Ausparken und flüchtete. Nach bisherigen Ermittlungen parkte die Besitzerin des BMWs diesen gegen 8 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Würzburger Straße. Als sie gegen 8.15 Uhr zurückkam, entdeckte sie den Schaden am Heck ihres Fahrzeugs in Höhe von rund 3.000 Euro. Dieser wurde vermutlich von der blonden Frau beim Rückwärtsausparken verursacht. Sie wird als 1,65 Meter groß beschrieben und soll zuvor im Baumarkt eingekauft haben. Nach dem Unfall stieg sie kurz aus, fuhr dann jedoch weiter, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell