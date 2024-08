Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Einbruch in Autohaus - Täter flüchten ohne Beute

Rostock (ots)

Die Kriminalpolizei Bad Doberan hat die Ermittlungen aufgenommen, nachdem sich am vergangenen Sonntag bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Autohausgelände in der Ferdinand-Porsche-Straße in Sildemow verschafft haben sollen.

Nach ersten Erkenntnissen haben sich zwei Einbrecher am frühen Abend zunächst Zutritt zum Gelände eines am Rostocker Stadtrand befindlichen Autohauses verschafft und es dort offensichtlich auf Fahrzeugteile eines abgestellten Pkws abgesehen. Ein am Gelände vorbeigehendes Paar konnte die männlichen Tatverdächtigen gegen 19:00 Uhr beobachten und informierte umgehend die Polizei. Die aufgeschreckten Täter sollen vom Tatort geflüchtet sein und die demontierten Fahrzeugteile zurückgelassen haben.

Die alarmierten Beamten der Polizei eilten zum Tatort und lösten umgehend eine Nahbereichsfahndung nach den flüchtigen Tätern aus, auch ein Personenspürhund war an der Suche beteiligt. Die Suche verlief jedoch zunächst ergebnislos. Vermutlich flüchteten die Täter mit einem in der Umgebung abgestellten Fahrzeug. Der Kriminaldauerdienst konnte am Tatort neben anderen Spuren auch die Aufzeichnungen einer Videoüberwachungskamera sichern. Die Auswertung der Spuren dauern an. Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat in Bad Doberan übernommen.

Die Tatverdächtigen konnten durch die Zeugen wie folgt beschrieben werden:

Tatverdächtiger 1:

- kräftige Statur - circa 45 - schütteres Haar/ Glatze - kurzes Oberteil

Tatverdächtiger 2:

- schlank - grauer Hoodie mit Kapuze

Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nun Zeugen, die zur Tatzeit Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung der Tat dienen können und bittet diese sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Doberan unter der Rufnummer 038203 - 56224, die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell