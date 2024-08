POL-HRO: 33. Hanse Sail in Rostock - Fazit der Polizei

Rostock (ots) - Nachdem am vergangenen Donnerstag der Diebstahl einer Handtasche gemeldet wurde, konnte der mutmaßliche Täter ermittelt werden. Eine Rostockerin hatte am 08.08.2024 gegen 10:40 Uhr die Polizei über den Diebstahl ihrer Handtasche aus einem Bistro in Evershagen informiert. Zeugen hatten beobachtet, wie ein Tatverdächtiger die unbeaufsichtigte Handtasche an sich genommen und im Anschluss mit einem Fahrrad entfernt haben soll. Die Geschädigte teilte den ...

