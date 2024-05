Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 59 - Duisburg-Duissern - Motorradfahrerin stürzt und wird schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Mittwoch, 01. Mai 2024, 14:32 Uhr

Schwer verletzt musste gestern eine Duisburgerin in ein Krankenhaus eingeliefert werden, nachdem sie auf der A 59 in Fahrtrichtung Leverkusen mit ihrem Motorrad stürzte. Die Hauptfahrbahn musste für die Landung eines Rettungshubschraubers vollständig gesperrt werden.

Eine 56-jährige Motoradfahrerin fuhr mit ihrem Krad auf dem linken von drei Fahrstreifen der A 59 in Fahrtrichtung Leverkusen. Ihren Angaben zufolge habe sie dort einem Gegenstand ausweichen wollen. Daraufhin stürzte sie mit ihrem Motorrad in einem langgezogenen Kurvenbereich auf Höhe der Autobahnauffahrt Duisburg-Duissern und rutschte in die Mittelschutzplanke. Die Duisburgerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus transportiert, wo sie stationär verblieb. Lebensgefahr besteht nicht. Für die Landung eines Rettungshubschraubers musste die Richtungsfahrbahn ca. 45 Minuten voll gesperrt werden.

