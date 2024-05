Polizei Düsseldorf

POL-D: Einladung zum Presse- und Fototermin - Aus der Altstadt in den Düsseldorfer Süden - Neuer Leiter der Polizeiinspektion Süd - Polizeioberrat Jan Baumann stellt sich vor

Düsseldorf (ots)

Einiges an polizeilicher Erfahrung bringt der neue Leiter der Polizeiinspektion Süd, Polizeioberrat Jan Baumann, mit. Ende März dieses Jahres wechselte der 40-Jährige aus der Wache in der Altstadt in den Düsseldorfer Süden.

Jan Baumann: "Nachdem mein Fokus zuletzt auf der Arbeit in der Altstadt lag und ich dort unter anderem die Einführung der Waffenverbotszone begleitet habe, bin ich nun gespannt, welche Herausforderungen im Düsseldorfer Süden auf mich zukommen."

In einem Gespräch in der Wache an der Fährstraße möchte sich Polizeioberrat Jan Baumann gern persönlich vorstellen. Zu diesem Termin laden wir Sie herzlich ein.

Wann: Freitag, 03. Mai 2024, 11:00 Uhr

Wo: Polizeiwache Bilk, Fährstraße 31, 40221 Düsseldorf

Parkplätze sind vor der Polizeiwache vorhanden.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell