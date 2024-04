POL-HI: Versammlungen in Hildesheim - Polizei verzeichnet friedlichen Verlauf

Hildesheim (ots) - BAD SALZDETFURTH (erb). Am 26.04.2024, in der Zeit von 12:00 Uhr und 14:00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter die Heckscheibe eines ordnungsgemäß geparkten Pkw in der Salinenstraße in 31162 Bad Salzdetfurth. Am angegriffenen Dacia Sandero (Farbe: grau) entstand ein geschätzter Schaden im unteren dreistelligen Bereich. Die Polizei ...

