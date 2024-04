Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht zwischen Eime und Marienhagen -Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(schü) Am Freitag, den 26.04.2024, um 15:55 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B240 zwischen Marienhagen und Eime. Die beiden Beteiligten befuhren hintereinander mit ihren Pkw die B240 in Richtung Eime. Aufgrund eines bislang unbekannten Motorradfahrers, der die B240 auf der Gegenfahrbahn befuhr, ist es zum Zusammenstoß der beiden Pkw gekommen. Der Motorradfahrer überholte laut Zeugenaussage mehrfach grob verkehrswidrig diverse Verkehrsteilnehmer. Um einen Zusammenstoß mit dem Motorradfahrer zu vermeiden, musste der vordere, der beiden in Richtung Eime fahrenden Pkw, stark abbremsen. Durch das unerwartete Abbremsen des vorderen Pkw fuhr der hintere Pkw auf. Es entstand Sachschaden an beiden Pkw. Der beteiligte Motorradfahrer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Bei dem unbekannten Fahrzeug soll es sich um ein schwarzes Motorrad handeln.

Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Elze (Tel.: 05068/93380) in Verbindung zu setzen.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000 EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell