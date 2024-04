Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfall in Bockenem unter Alkoholeinfluss

Hildesheim (ots)

BOCKENEM/ VOLKERSHEIM (hau). Am Freitagmorgen, den 26.04.2024, kommt es gegen 08:20 Uhr auf der Hainbergstraße (L 498) in Bockenem (Ortsteil Volkersheim) zu einem folgenreichen Verkehrsunfall.

Nach aktuellem Ermittlungsstand hat der 62-jährige Unfallverursacher die Hainbergstraße in Richtung Bockenem befahren, als er in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Pkw verliert und nach rechts von der Fahrbahn abkommt. In der weiteren Folge überfährt er mit seinem Pkw einen Gehweg, durchbricht einen Holzzaun und kommt im angrenzenden Acker zum Stehen. Der Unfallverursacher wird durch den Unfall leicht verletzt.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme kann durch die eingesetzten Beamten bei dem 62-jährigen Hildesheimer deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden.

Gegen den alleinbeteiligten Unfallverursacher wurde im weiteren Verlauf ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet und im Zuge des Strafverfahrens eine Blutentnahme veranlasst. Der Führerschein wurde noch vor Ort sichergestellt und der 62-Jährige im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen in ein Hildesheimer Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell