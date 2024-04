Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Planenschlitzer entwenden hochwertige Fahrräder- Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

BOCKENEM (hau). Im Zeitraum von Donnerstagabend, den 25.04.2024, 22:00 Uhr bis Freitagmorgen, den 26.04.2024 haben bislang unbekannte Täter hochwertige Fahrräder von der Ladefläche eines Sattelaufliegers entwendet.

Der betroffene Sattelauflieger war zum Tatzeitpunkt auf dem Gelände eines Autohofs in der Oppelner Straße in Bockenem geparkt. Das Gelände ist direkt an der B243 gelegen und befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Bundesautobahn 7.

Nach aktuellem Ermittlungsstand haben die Täter die Plane eines Lkw aufgeschlitzt, um so auf die Ladefläche zu gelangen und letztlich die Fahrräder zu entwenden.

Zeuginnen oder Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder zum oben genannten Tatzeitpunkt Auffälligkeiten festgestellt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Hildesheim (05121-939 115) zu melden.

