Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unbekannter Täter zerschlägt Pkw-Heckscheibe: Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH (erb). Am 26.04.2024, in der Zeit von 12:00 Uhr und 14:00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter die Heckscheibe eines ordnungsgemäß geparkten Pkw in der Salinenstraße in 31162 Bad Salzdetfurth.

Am angegriffenen Dacia Sandero (Farbe: grau) entstand ein geschätzter Schaden im unteren dreistelligen Bereich.

Die Polizei Bad Salzdetfurth sucht nach Zeugen der Tat. Wer hat im o. g. Tatzeitraum Verdächtiges beobachtet? Hinweise können per Telefon unter der Rufnummer 050639010 mitgeteilt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell