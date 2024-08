POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.08.2024 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Tauberbischofsheim: Verkaufsautomaten aufgebrochen - Zeugen gesucht

Unbekannte brachen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen Verkaufsautomaten in Tauberbischofsheim auf. Gegen 1 Uhr begaben sich die Täter zu dem Automaten am Marktplatz und traten das Schaufenster des Geräts ein. Anschließend entnahmen sie zwei Lachgasflaschen. Die Ermittlungen wegen des Automatenaufbruchs wurden vom Polizeirevier Tauberbischofsheim aufgenommen. Hinweise auf die Täter werden unter der Telefonnummer 09341 810 entgegengenommen.

Tauberbischofsheim: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Einbrecher verschafften sich zwischen Samstag und Donnerstag unbemerkt Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Tauberbischofsheim. Innerhalb dieses Zeitraums hebelten die Täter ein Fenster im Erdgeschoss des Wohnhauses in der Goethestraße auf und stiegen in das Haus ein. Im Inneren durchwühlten sie das das Inventar. Ob sie fündig wurden und etwas entwendet haben, ist derzeit noch unklar. Der Sachschaden wird auf mindestens 1.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch oder den Tätern machen können, werden gebeten, das Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 zu kontaktieren.

A81 / Lauda-Königshofen: Planenschlitzer

Planenschlitzer versuchten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in den Anhänger eines Lasters zu gelangen, um dort die geladene Ware zu stehlen. Zwischen 0 Uhr und 6.40 Uhr schnitten die Unbekannten die Plane des Lasters an insgesamt fünf Stellen auf, um vermutlich an die geladene Ware zu kommen oder zu sehen was sich auf der Ladefläche befindet. Entwendet wurde nichts. Der Lkw stand in diesem Zeitraum auf dem Parkplatz "Löchle-West" der Autobahn 81. Zeugen, die Angaben zu der Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 60040 zu melden.

