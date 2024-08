POL-BO: Unfall in Herne: Mofafahrer (66) wird schwer verletzt

Herne (ots) - Schwer verletzt wurde eine 55-jährige Hernerin bei einem Verkehrsunfall am Montag, 5. August, gegen 16.20 Uhr im Einmündungsbereich Heidstraße/Rathausstraße in Herne-Wanne. Nach aktuellem Stand befuhr die Frau die Heidstraße in Richtung Florapark, als sie aus bislang ungeklärter Ursache im Kreuzungsbereich Rathausstraße in den Gegenverkehr geriet. Sie kollidierte mit dem auf dem Linksabbieger ...

