POL-BO: Witten-Annen: Polizei ermittelt gegen Einbrecher-Trio - Zeugen gesucht

Witten (ots) - Die Polizei ermittelt nach einem Raubdelikt in Witten und sucht Zeugen. Eine 44-jährige Wittenerin holte am Montagvormittag, 5. August, gegen 9.10 Uhr Geld in einer Bankfiliale an der Hörder Straße 4 ab. Anschließend fuhr sie mit dem Auto zu ihrer Wohnanschrift am Krönerpfad. Als sie dort gegen 9.40 Uhr aus dem Auto stieg, sei sie plötzlich von hinten von einem Mann angegriffen worden, der sie zu ...

