Polizei Bochum

POL-BO: Handtasche gestohlen: Wer kennt diese Frau?

Bochum (ots)

Mit richterlichem Beschluss veröffentlicht die Polizei das Foto einer Tatverdächtigen. Sie wird verdächtigt, in einem Drogeriemarkt in der Bochumer City Anfang des Jahres einer Seniorin die Handtasche entwendet zu haben.

Das Foto finden Sie im polizeilichen Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/142207 Hinweis: Sollte die Seite nicht aufrufbar sein, hat sich die Fahndung erledigt.

Der Vorfall ereignete sich am 13. Januar (Samstag) gegen 18 Uhr in dem Drogeriemarkt an der Kortumstraße 87. Eine 70-Jährige aus Bochum war dort einkaufen; ihre Handtasche hatte sie an ihrem Rollator befestigt. Nach aktuellem Ermittlungsstand griff die noch nicht identifizierte Frau in einem unbeobachteten Moment nach der Handtasche der Seniorin und flüchtete.

Dabei wurde die Tatverdächtige von Überwachungskameras gefilmt. Die Polizei fragt nun: Wer kennt diese Frau?

Das Regionalkommissariat (KK 31) führt die Ermittlungen und bittet unter der Telefonnummer 0234 909-8105 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Hinweise auf die gesuchte Person.

