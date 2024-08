POL-BO: Beschädigte Autos in Gerthe: Zeugen gesucht

Herne (ots) - Nach einem Wohnungseinbruch in der Straße "Altcrange" in Herne konnten Einsatzkräfte der Polizei den Tatverdächtigen in unmittelbarer Nähe vorläufig festnehmen. Am Samstagmorgen, 3. August, gegen 5.45 Uhr entdeckte eine Hernerin (31) den mutmaßlichen Einbrecher auf frischer Tat in ihrer Wohnung. Der Mann flüchtete durch die Terrassentür und ließ ...

