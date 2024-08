Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.08.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Bad Friedrichshall: Mopedfahrer bei Verkehrunfall schwer verletzt

Am Donnerstagabend ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Landesstraße 1096 bei Bad Friedrichshall. Eine 19-jährige Pkw-Fahrerin befuhr gegen 22 Uhr die Kreisstraße 2140 aus Oedheim kommend. Als sie die Kreuzung zur Landesstraße 1096 in Richtung Obergriesheim passieren wollte, kam aus Richtung Bad Friedrichshall ein Leichtkraftradfahrer, welcher vermutlich seinen Blinker nach links eingeschaltet hatte. Da die Frau deshalb davon ausging, dass der 37-Jährige in die Kreisstraße 2159 abbiegen möchte, fuhr sie in die Kreuzung ein. Entgegen dieser Annahme fuhr der Mann wohl jedoch geradeaus weiter. Es kam zur Kollision, bei der das Leichtkraftrad frontal in die Fahrerseite des Skoda prallte. Hierbei wurde der 37-Jährige schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeuge wird auf etwa 17.000 Euro geschätzt.

Neckarsulm: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Nachdem am Donnertstag in Neckarsulm ein Pkw durch einen bislang Unbekannten beschädigt wurde, sucht die Polizei Zeugen. Ein 30-jähriger Mann hatte seinen VW Golf gegen 4 Uhr am Straßenrand in der Bleichstraße geparkt. Als er gegen 13 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug kam, stellt er frische Beschädigungen daran fest. In diesem Zeitraum wurde sein Fahrzeug von einem bislang unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am Tatort gefundene Fahrzeugteile deuten darauf hin, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug möglicherweise um einen Lkw handelt. Weitere Informationen liegen derzeit nicht vor. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 entgegen.

Offenau: Rolläden und Fliegengitter beschädigt - Zeugen gesucht

Am Montagabend wurden in der Kelterstraße in Offenau mehrere Rollläden und Fliegengitter beschädigt. Vermutlich Kinder bewarfen gegen 19.20 Uhr das betroffene Wohnhaus mit Steinen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Gundelsheim unter der Telefonnummer 06269 41041 zu melden.

Obersulm: Sachbeschädigung auf Modellflugplatz - Zeugen gesucht

Zwischen Sonntag und Montag wurde der Rasen am Modellflugplatz in Obersulm-Willsbach durch einen bislang unbekannte Täter beschädigt. Aufgrund des Spurenbildes handelt es sich beim verusachenden Fahrzeug vermutlich um ein Quad. Der Schaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Die Polizei Weinsberg bittet Zeugen, die Hinweise zum Quad oder dessen Fahrer geben können, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 zu melden.

Lehrensteinsfeld: Lebensmittelautomaten aufgebrochen - Zeugen gesucht

In den frühen Morgenstunden des Donnerstag wurden mehrere Lebenmittelautomaten in Lehrensteinsfeld aufgebrochen. Die Automaten, die sich auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in der Steinäckerstraße befinden, wurden um kurz nach 3 Uhr gewaltsam geöffnet. Hierdurch enstand ein Gesamtschaden von mehreren tausend Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

Neuenstadt a.K./ A81: Diebstahl auf Autobahnparkplatz - Zeugen gesucht

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden auf dem Autobahnparkplatz "Sulzrain" an der Autobahn 81 die Planen von mehreren Lkw-Aufliegern augeschlitzt. In der Zeit zwischen 22 Uhr und 5.30 Uhr öffneten die Täter die Planen von drei geparkten Lkws mit einem Schneidewerkzeug und entwendeten hieraus unter anderem Sportschuhe. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit nicht beziffert werden. Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft geben können, sich beim Verkehrsdienst Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 5130 zu melden.

