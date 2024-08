Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.08.2024

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Ermittlungserfolg der Kriminalpolizei - mutmaßliche Täter nach Raub im Juli festgenommen

Nachdem am Mittwochabend, 24. Juli 2024, ein 87-Jähriger im Bereich des Hauptbahnhofs Heilbronn von zwei Männern ausgeraubt wurde (wir berichteten (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5830722), konnten nun zwei Tatverdächtige ermittelt und festgenommen werden. Im Zuge der akribisch durchgeführten Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heilbronn konnte in enger Zusammenarbeit mit der Bundespolizei Heilbronn in Erfahrung gebracht werden, dass die beiden Tatverdächtigen kurz vor der Tat mit dem Zug nach Heilbronn angereist waren. Mithilfe gesicherter Videoaufnahmen aus dem Zug und dem Bahnhof gelang es die beiden 30 und 29-jährigen algerischen Staatsangehörigen zu identifizieren. In der Folge wurden durch die Staatsanwaltschaft Heilbronn Haftbefehle beantragt und durch das Amtsgericht Heilbronn erlassen.

Am 21. August 2024 wurde der 30-Jährige an seiner Wohnanschrift in Ulm festgenommen. Bei der Durchsuchung seines Zimmers konnte umfangreiches Beweismaterial sichergestellt werden. Er wurde am Folgetag einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte. Der Tatverdächtige wurde daraufhin in eine Justizvollzuganstalt verbracht.

Der 29-jährige Tatverdächtige konnte am 21. August 2024 an seiner Wohnanschrift in Tettnang angetroffen und ebenfalls festgenommen werden. Nach der Durchsuchung seines Zimmers, bei der ebenfalls tatrelevantes Beweismaterial aufgefunden werden konnte, wurde er einem Haftrichter beim Amtsgericht Ravensburg vorgeführt. Auch dieser setzte den Haftbefehl in Vollzug, woraufhin der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt verbracht wurde.

