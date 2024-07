Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.07.2024 mit Berichten aus dem Stadt und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Gemmingen: Gegenstände aus Fahrzeugen gestohlen - Zeugen gesucht

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch waren in Gemmingen vermutlich zwei Männer unterwegs, die aus mehreren Fahrzeugen Wertgegenstände entwendeten. Nach ersten Erkenntnissen waren zwei Männer, im Alter von etwa 25 Jahren, in der Zeit zwischen 1 Uhr und 3 Uhr im Bereich Wannenweg, Dreschhallenweg und im Fasanenweg unterwegs. Im Fasanenweg wurde die Scheibe eines Autos eingeschlagen und daraus ein Geldbeutel entwendet. In den anderen Straßen wurden unverschlossene Pkw durchsucht und unter anderem Geldbörsen, Bargeld und ein Laptop entwendet. Der Gesamtschaden wird auf über 2.000 Euro geschätzt. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07262 60950 beim Polizeirevier Eppingen zu melden. Anwohner mit Videoüberwachungen werden gebeten, ihre Aufnahmen im Tatzeitraum zu prüfen.

Heilbronn: Einbruch in Wohnung - Zeugen gesucht

Nach einem Einbruch in eine Wohnung in Heilbronn, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, sucht die Polizei Zeugen. In der Zeit zwischen 1 Uhr und 11 Uhr verschaffte sich ein bislang Unbekannter gewaltsam Zutritt zu der Wohnung in der Weststraße. Im Inneren wurden sämtliche Schränke durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

Heilbronn: DJ-Equipment aus Anhänger gestohlen - Zeugen gesucht

Hochwertige DJ-Equipment im Wert von etwa 8.000 Euro entwendeten bislang Unbekannte aus einem Anhänger in Heilbronn. Zwischen 19 Uhr am Montag und 18 Uhr am Dienstag, brachen der oder die Täter den Anhänger in der Werderstraße auf und stahlen hieraus unter anderem mehrere Lautsprecher, einen Monitor und ein Mischpult. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 mit dem Polizeirevier Heilbronn in Verbindung zu setzen.

Nordheim: 34-Jähriger unter Drogeneinfluss am Steuer

Vermutlich weil er deutlich unter dem Einfluss von Cannabis stand, konnte ein 34-Jähriger am Mittwochabend in Nordheim sein Auto nicht mehr richtig bedienen. Verkehrsteilnehmer meldeten der Polizei gegen 21.15 Uhr, dass der Mann den Motor seines Audis an einer roten Ampel in der Lauffener Straße abwürgte. Des weiteren soll er mehrfach auf die Gegenfahrbahn gekommen und trotz erlaubten 100 km/h nur 50 km/h gefahren sein. Als Polizeibeamte den Mann daraufhin anhielten und kontrollierten, konnte sie deutliche Anzeichen auf eine aktuelle Drogenbeeinflussung feststellen. Ein Urintest reagierte positiv auf den Cannabis Wirkstoff THC. Der 34-Jährige musste die Polizisten daraufhin zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten und seine Führerschein abgeben.

Brackenheim: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Nachdem sich bislang Unbekannte Zutritt zu einem Wohnhaus in Brackenheim verschafften und hieraus mehrere Wertgegenstände stahlen, sucht die Polizei Zeugen. Zwischen diesem Mittwoch und dem Mittwoch letzter Woche drangen die Täter auf bislang unbekannte Weise in das Gebäude in der Backhausgasse ein. Im Inneren wurden sämtliche Räume und Schränke durchsucht. Der Wert des Diebesguts kann derzeit nicht abschließend beziffert werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lauffen unter der Telefonnummer 07133 2090 entgegen.

Bad Rappenau- Obergimpern: Kupferdiebe unterwegs - Zeugen gesucht

In der Nacht auf Donnerstag drangen mehrere bislang Unbekannte gewaltsam in ein Firmengelände in Obergimpern ein und stahlen mehrere Tonnen Kupfer. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich vier Tatverdächtige zwischen 0.30 und 1.30 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Gelände in der Straße Zementwerk. Die Täter fuhren mit zwei weißen Transportern mit bulgarischer Zulassung auf das Gelände und luden dort zwischen zwei und zweieinhalb Tonnen Kupferkabel in ihre Fahrzeuge. Beim Verlassen des Geländes wurden die Tatverdächtigen von einem Mitarbeiter überrascht. Einem der Fahrzeuge gelang die Flucht, während das andere aufgrund des inzwischen verschlossenen Tores auf dem Gelände verblieb. Die beiden Insassen dieses Transporters verließen daraufhin ihr Fahrzeug und flüchteten zu Fuß. Trotz intensiver Fahndung mit mehreren Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber konnten die flüchtigen Täter nicht mehr aufgegriffen werden. Das Polizeirevier Eppingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern oder dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07262 60950 bei der Polizei Eppingen zu melden.

Heilbronn: 87-jähriger ausgeraubt - Zeugen gesucht

Eine Armbanduhr der im Wert von etwa 14.000 Euro raubten zwei Täter am Mittwochabend in Heilbronn. Das 87-jährige Opfer fuhr zunächst mit einem Zug von Wendlingen nach Heilbronn. Die beiden späteren Täter stiegen in Stuttgart ebenfalls in den Zug und setzten sich ich ihm gegenüber. Als der Mann gegen 21.45 Uhr am Heilbronner Hauptbahnhof ausstieg und in Richtung Harmonie lief, wurde er auf einem Parklplatz direkt nach dem Hauptbahnhof von einem der beiden Männer in unverständlicher Sprache angesprochen. Als er versuchte ihm deutlich zu machen, dass er ihn nicht verstehen könne, kam der zweite Mann dazu und die Beiden hielten den Senior an den Armen fest. Hierbei entwendeten sie ihm gewaltsam die Armbanduhr vom Handgelenk. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Stadtmitte.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

1. Täter: Etwa 1,70 Meter groß, kräftige Statur, dunkel gekleidet, schwarze, lockige Haare, 3-5 Tage Bart. 2. Täter: Etwa 1,70 Meter groß, schmächtige Statur, kurze, glatte, schwarze Haare.

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 1044444 entgegen.

Möckmühl: Frau um mehrere tausend Euro betrogen - Zeugen gesucht

Eine Seniorin aus Möckmühl wurde am Dienstag Opfer von Trickbetrügern. Am Morgen erhielt sie einen Anruf auf ihrem Festnetztelefon von einem angeblichen Polizeibeamten. Hier wurde ihr mitgeteilt, dass eine rumänische Diebesbande in Möckmühl unterwegs sei und man nun ihre Wertgegenstände schützen müsse. In dem mehrstündigen Telefonat gelang es dem Täter letztlich die Frau zu überzeugen und zur Herausgabe von Wertgegenständen im mittleren fünfstelligen Bereich zu bewegen. Die Übergabe fand in der Lehlestraße statt. Der Abholer wird wie folgt beschrieben:

 Männlich  leicht gebräunte Haut  35 - 45 Jahre alt  1,85 bis 1,90 Meter groß  Normale Statur  Dunkle, kurze Haare, leichte Locken im Pony  Trug weißes/helles T-Shirt mit roter, nicht näher bekannte Aufschrift, evtl. diagonal verlaufend  Auffallend hochgezogene Schultern, evtl. "kurzer Hals"  Dunkle Umhängetasche

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 1044444 entgegen.

