POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.07.2024 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Öhringen: Zeugen nach versuchtem Raub gesucht

In Öhringen versuchten zwei unbekannte Jugendliche am Mittwochnachmittag zwei zehnjährigen Jungen Geld und Handys zu stehlen. Die Kinder waren gegen 15.10 Uhr in einem Automatenladen in der Karlsvorstadt, als die Unbekannten ebenfalls in das Geschäft kamen. Die als etwa 14 bis 16 Jahre alt beschriebenen Jugendlichen gingen auf die Kinder zu und forderten deren Wertsachen. Während es einem der Jungen gelang aus dem Laden zu fliehen und Passanten zu verständigen, verblieb der andere zunächst in den Räumlichkeiten. Als der 10-Jährige dann ebenfalls versuchte das Geschäft zu verlassen wurde er von einem der Jugendlichen ins Gesicht geschlagen. Daraufhin flüchteten die Unbekannten ohne Beute. Einer der Jugendlichen soll schwarzbraune Locken gehabt und ein schwarzes T-Shirt mit "Los Angeles"-Aufdruck getragen haben. Der andere habe blonde Haare gehabt und trug ein weißes Oberteil. Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachten konnten oder Hinweise zu den Jugendlichen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

Zweiflingen: 4-Jähriger bei Unfall verletzt

Mit schweren Verletzungen wurde ein 4-Jähriger am Mittwochnachmittag von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Der Junge machte mit seiner Familie einen Fahrradausflug, als er auf dem Fahrradweg entlang der Kreisstraße 2329 die Kontrolle über sein Rad verlor, ins Straucheln geriet und über die Lenkstange stürzte. Rettungskräfte kümmerten sich um den Schwerverletzten und brachten ihn ins Krankenhaus. Vermutlich wäre der Unfall noch schlimmer ausgegangen, hätte der Junge keinen Fahrradhelm getragen.

Weißbach: Hoher Schaden an Siloballen

Schäden in Höhe von über 4.000 Euro verursachte ein Unbekannter zwischen Montag und Mittwoch an in Weißbach-Crispenhofen gelagerten Siloballen. Die 106 Ballen lagerten auf einem Grundstück am Halberg. Die unbekannte Person schlitzte die Verpackung aller Ballen auf und verursachte so den Sachschaden. Zeugen, die von Montag bis Mittwoch rund um die Straße "Halberg" verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Niedernhall unter der Telefonnummer 07940 8294 zu melden.

