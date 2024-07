Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.07.2024

Heilbronn (ots)

Bad Friedrichshall: Drogendealer in Haft

Nachdem die Polizei am Dienstag vergangener Woche (16.07.2024) die Wohnung eines 28-Jährigen in Bad Friedrichshall wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Waffengesetz durchsucht hatte, wurde der Mann nun wegen des Verdachts des Drogenhandels festgenommen. Bei der Durchsuchung fanden Beamte des Polizeipostens Bad Friedrichshall zunächst eine Kleinkaliberpistole und Marihuana, weshalb die Kriminalpolizei Heilbronn hinzugezogen wurde. Die Ermittler entdeckten in der Folge rund 2,7 Kilogramm Amphetamingemisch, über ein Kilogramm Cannabisprodukte, sowie Ecstasy-, Morphin- und Oxycodon-Tabletten. Der 28-Jährige wurde daraufhin festgenommen und am Folgetag einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragten Haftbefehl wegen des Vorwurfs des bewaffneten Handels mit Betäubungsmitteln und Cannabis in nicht geringer Menge und Verstoß gegen das Waffengesetz und setzte ihn in Vollzug. Der Tatverdächtige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

