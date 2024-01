Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Zigarettenautomat gesprengt + Räuberischer Diebstahl + Falsche Microsoft-Mitarbeiter

Betrüger erfolgreich

Marburg-Biedenkopf (ots)

Kirchhain-Langenstein: Zigarettenautomat gesprengt

In der vergangenen Nacht (17.01.2024) sprengte ein Unbekannter einen Zigarettenautomaten. Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass der Mann sogenannten Polenböller in den Automaten einbrachte und den Sprengsatz zündete. Der Automat wurde durch die Sprengung erheblich beschädigt. Der Schaden wird mit 5.000 Euro beziffert. Ob der bislang Unbekannte Zigaretten oder Bargeld aus dem Automaten stahl, ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen bemerkten in diesem Zusammenhang einen Mann, vermutlich Jugendlicher, der nach der Detonation vom Automaten wegrannte und in die Sportstraße einbog. Wer kann Hinweise zu dem 165-170 cm großen jungen Mann mit dunkelblonden bis braunen Haaren geben? Wer war dunkel gekleidet und trug helle Turnschuhe. Wer hat die Sprengung in der Hauptstraße gegen 00:00 Uhr mitbekommen und kann sonstige Hinweise geben? Wem ist der Unbekannte entweder vor oder nach der Tat in Langenstein aufgefallen? Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Marburg unter Tel: (06421) 406-0.

Kirchhain: Räuberischer Diebstahl

In einem Supermarkt in der Niederrheinischen Straße beging ein Mann am Dienstagnachmittag (16.01.2024) einen räuberischen Diebstahl. Ein Marktmitarbeiter hatte den Unbekannten gegen 14:50 Uhr beobachtete, wie er Lebensmittel in seiner Jacke verstaute. Ohne diese zu bezahlen, passierte der Dieb den Kassenbereich. Als der Mitarbeiter ihn in der Folge auf den Diebstahl ansprach, rückte der Langfinger einen Teil seines Diebesgutes heraus. Auf die weiteren, in seiner Jacke und Hose verstauten, Lebensmittel angesprochen, schubste er den Mitarbeiter mit beiden Händen von sich und floh mit seinem Diebesgut in Richtung Innenstadt. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen räuberischen Diebstahls. Die Polizei bittet nun um Hinweise zu dem Unbekannten, bei dem es sich um einen 25-30 Jahre alten, rund 175 cm großen Mann handeln soll. Er wurde als Nordafrikaner mit kräftiger Statur beschrieben. Er war bekleidet mit einer schwarzen Lederjacke mit rotem Futter, blauer Fleecejacke, grüner Camouflagehose im Armee Stil und blau-gelber Red Bull Mütze. Er trug einen auffälligen Ring mit schwarzem Stein am Ringfinger. Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter Tel: (06421) 406-0.

Marburg- Falsche Microsoft-Mitarbeiter / Betrüger erfolgreich

Auf einen Betrüger ist ein Mann aus dem Stadtgebiet Marburg am Montag (15.01.2024) hereingefallen. Ein Unbekannter hatte sich auf noch nicht bekannte Art und Weise Zugriff auf den PC des 81-Jährigen verschafft. Er täuschte einen Hackerangriff vor und gab sich als Microsoft-Mitarbeiter aus. Der Geschädigte wurde aufgefordert, eine Rufnummer zu kontaktieren, um einen entsprechenden Support zu bekommen. Der Senior wählte die Rufnummer und gewährte dem Betrüger, im Glauben auf Hilfe, umfassenden Zugriff auf seinen PC, so dass der Unbekannte auch alle gespeicherten persönlichen Daten des Mannes ausspähen konnte. Erst später stellte der Senior fest, dass mit seinen Online-Daten mehrere Transaktionen von seinem Bankkonto getätigt wurden. Der Schaden liegt bei rund 7.000 Euro. Bei dem Phänomen der falschen Microsoft-Mitarbeiter am Telefon handelt es sich um eine bekannte Betrugsmasche, vor der wir schon mehrfach gewarnt haben. Der aktuelle Fall zeigt, dass sich Betrüger immer noch auf diese Weise Zugriff auf die Computerdaten ihrer Opfer verschaffen, um anschließend mit diesen Daten an Geld zu kommen - sei es mit der Bezahlung von Rechnungen über die Kreditkarten, Abbuchungen vom Onlinekonto, Zugriffe auf Kundenkonten oder ähnliche Varianten. Deshalb an dieser Stelle noch einmal der Hinweis: Seriöse Unternehmen nehmen nicht unaufgefordert Kontakt zu ihren Kunden auf und verlangen am Telefon Zugriff auf den Computer oder Passwörter. Falls Sie solche Anrufe erhalten, legen Sie am besten einfach den Hörer auf. Gewähren Sie niemals unbekannten Anrufern den Fernzugriff auf Ihren Rechner! Weitere allgemeine Informationen rund um das Thema Sicherheit im Internet gibt es u.a. unter www.polizei-beratung.de oder www.polizei.hessen.de (Prävention)

Kerstin Müller, Pressesprecherin

