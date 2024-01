Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: + Taxifahrerin überfallen + Hakenkreuze an Bäumen + Autos aufgebrochen + In Häuser eingestiegen + Promilleunfall + Unfallflucht in Marburg +

Marburg-Biedenkopf (ots)

--

Neustadt: Hakenkreuze an Bäume geschmiert -

An vier Bäumen im Waldstück hinter dem Waldkindergarten brachten Unbekannte Hakenkreuze auf. Am Mittwoch (10.01.2024) wurden die Nazi-Symbole dort entdeckt. Wann genau die Täter die Hakenkreuze an die Baumstämme malten bzw. sprühten kann noch nicht gesagt werden. Der Staatsschutz der Marburger Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organistationen und sucht Zeugen: Wer kann Angaben zu den Tätern machen? Haben sich die Unbekannten mit ihren Taten in den sozialen Medien oder per Messenger gerühmt? Hinweise erbittet die Polizei in Marburg unter Tel.: (06421) 4060.

Weimar - Roth: Mit Promille in den Graben gerutscht -

Auf 2,35 Promille brachte es der Alkoholtest eines Unfallfahrers, der mit seinem Hyundai an der Abfahrt Roth in den Graben gerutscht war. Am Freitagabend war der 64-jährige Darmstädter von der B3 abgefahren und hatte in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Der Unfallfahrer überstand den Ausflug in den Graben unverletzt, die Schäden an seinem Hyundai belaufen sich auf rund 2.000 Euro. Der 64-Jährige musste sich auf der Wache einer Blutentnahme unterziehen, zudem stellten Polizisten seinen Führerschein sicher.

Fronhausen: Renaultscheibe eingeschlagen -

Mit einem schwarzen Koffer, samt Bargeld, Ausweisen und Wohnungsschlüssel, suchten Autoaufbrecher in der Bergstraße das Weite. Am Freitag, zwischen 21.30 Uhr und 22.00 Uhr, parkte der blaue "Scenic" in Höhe der Hausnummer 1. Die Diebe schlugen eine Scheibe des Renaults ein und griffen sich ihre Beute. Hinweise zu den Tätern nehmen die Ermittler der Marburger Polizei unter Tel.: (06421) 4060 entgegen.

Marburg: Nach Parkplatzrempler geflohen -

Nach einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz einer Gaststätte in der Straße "Bei St. Jost" bittet die Marburger Polizei um Mithilfe. Am Mittwochabend parkte an der Gaststätte ein grauer Golf Plus. Zwischen 18.45 Uhr und 22.30 Uhr touchierte der unbekannte Autofahrer den Golf an der Front der Beifahrerseite und ließ am Kotflügel und der Stoßstange einen Schaden von mindestens 750 Euro zurück. Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nimmt die Marburger Polizei unter Tel.: (06421) 4060 entgegen.

Marburg: Corsa und Puma aufgebrochen -

Auf Wertsachen aus zwei in der Straße "Fuchspaß" geparkte Pkw hatten es Diebe am Wochenende abgesehen. Die Täter schlugen in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Scheibe der Beifahrertür des grauen Opels ein und griffen sich vom Beifahrersitz einen Rucksack, Kopfhörer sowie Gips und Farbe. Am grauen Ford Puma schlugen sie ebenfalls eine Scheibe ein. Aus diesem ließen sie eine Handtasche, einen Kosmetikkoffer sowie einen Laptop mitgehen. Hinweise erbittet die Polizei in Marburg unter Tel.: (06421) 4060.

Marburg - Cappel: In Häuser eingestiegen / Bewohnerin überrascht Einbrecher -

Unbekannte Einbrecher trieben am Samstagabend in Cappel ihr Unwesen. Im Zeitraum zwischen 18.40 Uhr und 22.30 Uhr machten sie sich an einem Haus in der Forsthausstraße sowie an einem in der Straße "Am Rödchen" zu schaffen. In der Forsthausstraße verschafften sich die Diebe gewaltsam zu den zwei Wohnungen des Hauses zutritt und suchten in sämtlichen Räumen nach Wertsachen. Hieraus erbeuteten sie Bargeld, Schmuck sowie Parfüm von noch nicht bekanntem Wert.

"Am Rödchen" drangen die Diebe gewaltsam über die Terrassentür in das Haus ein und brachen ein Fenster zur Einliegerwohnung auf. Bei dem Versuch eine weitere Tür in dem Haus aufzubrechen, wurde eine Bewohnerin auf einen Einbrecher aufmerksam. Der Unbekannte suchte sofort das Weite und floh mit Schmuck aus dem Haus.

Die Ermittler des Einbruchskommissariates in Marburg suchen Zeugen und fragen:

- Wer hat die Einbrecher am Samstagabend in der Forsthausstraße oder "Am Rödchen" beobachtet? - Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Hinweise erbittet die Polizei in Marburg unter Tel.: (06421) 4060.

Marburg: Unbekannter überfällt Taxifahrerin / Polizei bittet um Mithilfe -

Nach einem Überfall auf eine Taxifahrerin am Samstagabend an der Bushaltestelle der Potsdamer Straße, bittet die Marburger Polizei um Mithilfe. Gegen 19.07 Uhr erreichte die 50-jährige Taxifahrerin die Bushaltestelle, nachdem sie für eine Fahrt dorthin bestellt worden war. Ein Mann stieg hinten links, direkt hinter der Fahrerin, ein und bat darum noch auf einen Freund zu warten. Anschließend fragte der Unbekannte, ob die Taxifahrerin 100 Euro wechseln könne. Die 50-Jährige nahm Bargeld aus dem Portemonnaie, worauf der Unbekannte sich zwischen den Sitzen hindurch das Geld griff und davonrannte. Der Täter war zwischen 25 und 30 Jahre alt, etwa 180 cm groß und schlank. Er trug eine schwarze Steppjacke, eine schwarze Kapuze sowie eine schwarze Hose.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt:

- Wer hat den Überfall am Samstagabend, gegen 19.07 Uhr an der Bushaltestelle, in der Potsdamer Straße beobachtet? - Wem ist der Täter vor dem Überfall oder im Anschluss auf seiner Flucht im Bereich der Bushaltestelle aufgefallen? - Wer kann sonst Angaben zu dem unbekannten Täter machen?

Hinweise erbittet die Polizei in Marburg unter Tel.: (06421) 4060.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell