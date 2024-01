Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: + C-Klasse in Biedenkopf verkratzt + Verletzt nach Auffahrunfall in Marburg +

Marburg-Biedenkopf (ots)

--

Biedenkopf: Lack zerkratzt -

Auf mindestens 500 Euro schätzt die Polizei den Lackschaden, den ein Unbekannter an einer schwarzen C-Klasse zurückließ. Der Benz parkte zwischen Dienstagabend, gegen 20.00 Uhr und Mittwochmorgen, gegen 11.00 Uhr in der Hainstraße, in Höhe der Hausnummer 58. Mit einem spitzen Gegenstand trieben die Täter Kratzer in den Lack der Fahrerseite. Hinweise nehmen die Ermittler der Polizei in Biedenkopf unter Tel.: (06461) 92950 entgegen.

Marburg: Auffahrunfall fordert Leichtverletzte -

Nach einem Auffahrunfall auf der Sonneblickalle gestern Morgen musste eine 32-jährige Frau in der zentralen Notaufnahme behandelt werden. Gegen 11.00 Uhr wollte der 45-jährige Fahrer eines Klein-Lkw von der Sonneblickallee aus auf die Großseelheimer Straße einbiegen. Hierbei übersah er einen vor ihm fahrenden Renault und prallte in das Heck des Twingos. Der Unfallfahrer und der 45-jährige Hanauer im Franzosen blieben unverletzt. Die 32-jährige Mitfahrerin im Twingo klagte an der Unfallstelle über Nackenschmerzen. Angaben zur Höhe der Blechschäden können noch nicht gemacht werden. Der Twingo war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell