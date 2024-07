Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.07.2024 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Ahorn: Hellbrauner Mercedes sorgt für Unfall - Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Tauberbischofsheim sucht Zeugen, nachdem ein unbekannter Pkw-Lenker einen Lkw so knapp überholte, dass ein entgegenkommender BMW X1 so stark abbremsen musste, dass ein dahinterfahrender BMW 118 auffuhr. Der unbekannte Mann befuhr am Mittwoch gegen 17 Uhr mit einem hellbraunen Mercedes Kombi mit Heilbronner Kennzeichen die Landesstraße 1095 von Berolzheim in Richtung Autobahn. Sein Alter wird auf 50 bis 60 Jahre geschätzt. Dort überholte er den Lkw in einer Linkskurve so knapp, dass es fast zu einem Frontalzusammenstoß mit dem X1 gekommen wäre. Da der Lenker des dahinterfahrenden BMWs vermutlich nicht genügend Abstand gehalten hatte, fuhr dieser auf. Es entstand Sachschaden von rund 1.100 Euro. Zeugen des Unfalls, insbesondere der Lkw-Fahrer, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Bad Mergentheim: 12.000 Euro Schaden bei Unfall

Hoher Schaden aber keine Verletzten sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Mittwochabend in Bad Mergentheim. Der 29-jährige Fahrer eines Opel Corsa war gegen 20.15 Uhr auf der Alten Würzburger Straße unterwegs, als er vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit auf einen ordnungsgemäß geparkten Suzuki Baleno auffuhr, der längs am Straßenrand geparkt war. Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Opel um und kam auf der Fahrerseite zum Liegen. Der 29-Jährige konnte selbständig aus dem Pkw klettern und blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf rund 12.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehren Bad Mergentheim und Löffelstelzen waren mit drei Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften vor Ort.

Creglingen-Münster: Einbruch in Campingplatz

An mehreren Tagen beschädigten Unbekannte Scheiben an einem Campingplatz in Creglingen-Münster. Der oder die Täter machten sich in der Nacht vom 21. auf den 22.07. an der äußeren Scheibe einer Doppelglastür des Gebäudes in der Münsterseestraße zu schaffen und schlugen diese ein. In der darauffolgenden Nacht wurde die innere Scheibe mit zwei großen Steinen zerstört. Vom 23. auf den 24.07. wurde das Loch dann mit einem Besen vergrößert, sodass man ins Innere gelangen konnte. Ob jemand in das Gebäude eindrang und wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist unbekannt. Um an die Tür zu gelangen, mussten die Täter auf ein Hausdach und über ein Balkongerüst klettern. Zeugenhinweise werden vom Polizeiposten Weikersheim unter der Telefonnummer 07934 99470 entgegengenommen.

