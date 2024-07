Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Gefährliche Körperverletzung in Odenkirchen: 16-Jährige verletzt

Mönchengladbach (ots)

Eine 18-jährige Frau steht im Verdacht, am Dienstagabend, 2. Juli, an der Mülgaustraße in Odenkirchen einer 16-Jährigen mit einem spitzen Gegenstand eine Verletzung zugefügt zu haben, die eine stationäre Behandlung im Krankenhaus erforderlich machte.

Gegen 20.20 Uhr wurden Polizei und Rettungskräfte zur Mülgaustraße gerufen. Eine 18-jährige Anruferin meldete, dass dort ein Mädchen mit einer blutenden Wunde Hilfe benötigte. Rettungskräfte brachten die verletzte 16-Jährige sofort in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde. Lebensgefahr bestand nicht.

Polizeibeamte sicherten am Einsatzort Spuren und befragten die anwesenden Zeugen sowie Personen aus dem Umfeld der Verletzten. Dabei erhärtete sich der Verdacht, dass die 18-Jährige, die zuvor Polizei und Rettungskräfte herbeigerufen hatte, selbst diejenige war, die die 16-Jährige im Rahmen eines Streits mit einem spitzen Gegenstand verletzt hatte.

Ermittler vernahmen die Tatverdächtige am Morgen des Folgetags (Mittwoch, 3. Juli). Nach Abschluss der Maßnahmen entließen sie sie wieder, da keine Haftgründe gegen sie bestanden. In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft stufen die Ermittler das Delikt als gefährliche Körperverletzung ein. Die Ermittlungen dauern an. (jn)

