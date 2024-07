Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verbotene Kfz-Rennen: Polizei beschlagnahmt Pkw und Führerscheine

Mönchengladbach (ots)

Am Montagabend, 1. Juli, fielen Einsatzkräften der Polizei ein 19-Jähriger in Rheydt und ein 18-Jähriger in Lürrip wegen ihrer rücksichtslosen Fahrweise auf. Die Beamten beschlagnahmten in beiden Fällen Pkw und Führerschein. Der 18-Jährige steht zudem im Verdacht, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden zu haben.

Gegen 21.15 Uhr fiel einer Beamtin in zivil ein 19-Jähriger Fahrzeugführer an der Straße Reststrauch auf. Der Mann war mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und fuhr im Bereich einer Kurve am Gotzweg auf die Gegenfahrbahn, ohne diese einsehen zu können. Ein Streifenteam nahm den Hinweis der Beamtin auf und stoppte das Fahrzeug an der Moses-Stern-Straße.

Nur wenig später, um 21.35 Uhr, beobachtete eine Zivilstreife der Polizei, wie ein 18-Jähriger mit seinem Pkw mit quietschenden Reifen in die Lürriper Straße einbog. Die Beamten folgten dem Fahrzeug, mit dem der Mann zwischenzeitlich mehr als doppelt so schnell fuhr wie erlaubt. Dies legte die Anzeige einer stationären Geschwindigkeitstafel nahe, die sich an der Lürriper Straße befindet. Bei der anschließenden Kontrolle fiel ein Drogenvortest bei dem 18-Jährigen positiv aus.

Die Polizei beschlagnahmte in beiden Fällen die Fahrzeuge der jungen Männer sowie deren Führerscheine. Gegen beide wurden Strafverfahren eingeleitet wegen verbotenen Kfz-Rennens.

Die Polizei warnt: Gerade junge Fahranfänger neigen dazu, sich selbst zu überschätzen. Rasen sowie der Konsum von Alkohol und/oder Drogen am Steuer können fatale Folgen haben. Die Polizei NRW bietet präventiv Verkehrssicherheitsarbeit an, u.a. den Crash Kurs NRW, der sich speziell an Fahranfänger richtet. (et)

Mehr Infos unter: https://polizei.nrw/artikel/crash-kurs-nrw-realitaet-erfahren-echt-hart

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell