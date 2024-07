Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Bäckerei - Polizeihund stellt möglichen Tatverdächtigen

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Montag, 1. Juli, gegen 1.10 Uhr einen Einbruch in eine Bäckerei an der Vorster Straße in Hardt verübt und dabei einen Tresor samt Bargeld entwendet. Im Rahmen ihrer Fahndung stellte die Polizei mithilfe eines Diensthundes einen 33-jährigen tatverdächtigen Mann und fand den zurückgelassenen Tresor.

Ein Anwohner der Vorster Straße meldete sich in der Nacht bei der Polizeileitstelle und teilte mit, dass er ein verdächtige Geräusche gehört habe, die wie Schläge geklungen hätten, und nun von seinem Fenster aus eine Person mit einem Hammer in der Hand die Straße entlanggehen sehe.

Die Polizei entsandte mehrere Streifenteams, die während ihrer Suche nach dem Verdächtigen an einer Bäckerei frische Einbruchsspuren feststellten. Kurz darauf bemerkte eine Diensthundführerin an der Straße Am Kirschbaum einen Mann, der sich verdächtig verhielt. Als sie ihn aufforderte stehenzubleiben, um ihn einer Personenkontrolle zu unterziehen, ergriff der Mann die Flucht. Die Diensthundführerin schickte ihm ihren Polizeihund hinterher, der den Verdächtigen anbellte. Als der Mann trotz mehrfacher Aufforderungen stehenzubleiben und sich kooperativ zu verhalten weiterrannte, biss der Diensthund ihn schließlich in den Arm. Erst danach ergab sich der 33-Jährige und ließ sich Handschellen anlegen. Ein Polizeiteam brachte ihn zur Wache, um seine Identität festzustellen.

Aufgrund der Verletzung, die durch den Biss entstanden war, wurde vorsorglich ein Rettungswagen zur Wache angefordert. Die Verletzung stellte sich als nur leicht heraus, da der Verdächtige dicke Kleidung getragen hatte. Rettungskräfte versorgten die Wunde ambulant.

Nach Abschluss beweissichernder Maßnahmen und Prüfung möglicher Haftgründe entließ die Polizei den 33-Jährigen noch in der Nacht. Sie fand im Umfeld des Tatortes den gestohlenen und geleerten Tresor, sowie weitere Gegenstände, die als Beweismittel sichergestellt wurden.

Die Ermittler bitten Zeugen, die den Einbruch beobachtet haben oder Auskünfte zum Aussehen möglicher Tatverdächtiger geben können, sich telefonisch unter der 02161-290 zu melden. (jn)

