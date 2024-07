Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unbekannte bedrängen 19-Jährigen massiv - Verdacht eines versuchten Raubdeliktes

Mönchengladbach (ots)

Am Adenauerplatz in Gladbach haben in der Nacht zu Samstag, 29. Juni, drei unbekannte Männer einen 19-Jährigen massiv bedrängt, so dass er sich in seinem Auto einschloss und flüchtete.

Der 19-Jährige gab gegenüber der Polizei an, er habe gegen 1.30 Uhr sein Auto dort geparkt, als ein Mann an ihn herangetreten sei und ihn zunächst ziemlich aufdringlich versucht hätte, in ein Gespräch zu verwickeln. Der 19-Jährige habe sich so bedrängt gefühlt, dass er wieder ins Auto stieg und die Verriegelung betätigte. Plötzlich seien zwei weitere Männer da gewesen und hätten versucht, das Auto gewaltsam zu öffnen. Schließlich fuhr der 19-Jährige los, um aus der Situation zu entkommen. Dabei merkte er, dass ihm ein schwarzes Auto folgte, in dem sich mutmaßlich die drei Männer befanden. Es gelang ihm, ihnen zu entkommen.

Alle drei Männer sollen laut der Beschreibung des 19-Jährigen südländisch ausgesehen haben. Der Mann, der ihn anfangs angesprochen hatte, ist ca. 1,80 Meter groß, schlank, hat kurzes, kräuseliges dunkles Haar und trug eine schwarze glänzende Jacke.

Die Motivation der Täter ist Gegenstand der Ermittlungen. Dabei steht auch im Raum, ob die Täter es möglicherweise auf das Auto des Opfers abgesehen hatten. Die Polizei hat deshalb ein Strafverfahren wegen Verdachts der räuberischen Erpressung eingeleitet und bittet um Hinweise von Zeugen, die sie unter der 02161-290 annimmt. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell